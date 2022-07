Giorgia Meloni premier? Attenzione al comunicato: il dettaglio inquieta FdI

29 luglio 2022 a

Giorgia Meloni parla da futuro presidente del Consiglio durante la direzione nazionale di Fratelli d'Italia: "Agli alleati abbiamo ribadito che per avere un governo forte e duraturo è necessaria un'alleanza solida. Si vince e si perde insieme". Però c'è un dettaglio che inquieta il partito. Si tratta di un passaggio del comunicato congiunto del centrodestra sul vertice che si è tenuto a Montecitorio mercoledì 27 luglio, che recita: "I leader del centrodestra hanno raggiunto pieno accordo e avviato il lavoro con l'obiettivo di vincere le prossime elezioni politiche e costruire un governo stabile e coeso, con un programma condiviso e innovativo. La coalizione proporrà al presidente della Repubblica, quale premier, l'esponente indicato da chi avrà preso più voti".

Ma attenzione. In quest'ultima frase sulla premiership c'è scritto appunto "da chi avrà preso più voti" e non "dal partito che avrà preso più voti". Insomma, un generico e poco chiaro "chi" che potrebbe lasciare spazio a diverse interpretazioni. La prima ad accorgersi di questa ambiguità sarebbe stata proprio la Meloni. Pare infatti, come riportano alcune fonti alle agenzie di stampa, che la stesura del comunicato abbia causato momenti di tensione, con Fratelli d'Italia che insisteva per inserire la dicitura: "L'esponente indicato dal partito che avrà preso più voti". Una precisazione che avrebbe chiarito da subito la modalità dell'indicazione del premier e che avrebbe tutelato i tre alleati da possibili ripensamenti e interpretazioni. Alla fine però, è passato il più generico e poco chiaro "chi".