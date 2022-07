Mezz'ora in più, la sfida di Tajani: "Non si voti solo il 25 settembre"

31 luglio 2022 a

"È la prima volta che si vota in estate, dare possibilità ai cittadini di votare anche lunedì mattina, magari pensando alle famiglie che devono fare le vacanze a settembre e sono appena tornate mi sembra una proposta di buon senso": questa l'idea lanciata da Antonio Tajani a Mezz'ora in più, la trasmissione condotta da Lucia Annunziata su Rai 3. Il vicepresidente di Forza Italia ha parlato del voto previsto tra poche settimane, focalizzandosi sui programmi del centrodestra.

L'ex presidente del Parlamento europeo, in particolare, ha commentato anche la proposta lanciata da Matteo Salvini, quella di mettere nero su bianco i nomi dei ministri di un eventuale governo di centrodestra prima delle elezioni di settembre: "Se tutto il centrodestra è d'accordo perché no". Poi, su un particolare dicastero ha detto: "Un ministro del Tesoro? Berlusconi sta pensando a tanti nomi".

Infine, tornando sui temi cari alla sua coalizione, ha dichiarato: "Non è un segreto che il centrodestra sia favorevole al Presidenzialismo, lo abbiamo sempre detto. L'altro tema fondamentale è il vincolo di mandato, che non significa essere costretti a non cambiare idea ma no al cambio di partito". E sulle pensioni: "Ci sono miliardi che si possono togliere dal Reddito di cittadinanza per aumentare le pensioni. Per il cuneo fiscale bisogna fare una politica fiscale che permetta di bloccare il fenomeno tremendo dell'evasione".