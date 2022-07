Matteo Renzi, il sondaggio-choc che spiega la strategia di Enrico Letta: 1 per cento

31 luglio 2022 a

Un sondaggio pesante per Matteo Renzi: Una rivelazione Ipsos - ripresa da Repubblica - misura il gradimento del leader di Italia viva, che risulta bassissimo. Si tratta di numeri arrivati nei giorni scorsi sulle scrivanie del Nazareno e che spiegherebbero le ragioni per cui il segretario dem Enrico Letta sarebbe restio a un'alleanza. Stando al sondaggio condotto dall’istituto di Nando Pagnoncelli, solo per il 4% degli intervistati sarebbe ottimo l'operato dell'ex premier, mentre il 57 lo giudicherebbe pessimo.

Il gradimento del senatore diminuisce ancora di più se la domanda sul suo operato viene rivolta solo agli elettori del Pd: in questo caso la percentuale sprofonda all'1%, con il pessimo in aumento al 61. Le sue percentuali sono perfino più basse dell'apprezzamento per il partito, Italia viva, nato da una scissione nel 2019. Partito che comunque non supera mai la soglia del 4%.

La situazione non migliora quando si chiede agli intervistati di descrivere le caratteristiche politiche di Renzi: per il 46% degli elettori dem il leader di Italia viva "è un politico esperto, conosce bene i meccanismi della politica", mentre solo per il 6% "è capace di portare il cambiamento in Italia". Mentre per un 35% "conosce bene i problemi del Paese". Una vera e propria bocciatura, insomma.