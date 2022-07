Enrico Letta, ultimo disperato tentativo con Calenda: "Il tempo passa, faccio un appello"

31 luglio 2022 a

a

a

"Il tempo passa, ormai c'è poco tempo davanti": Enrico Letta ha parlato anche di Carlo Calenda alla Festa regionale del Pd a Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia. Il segretario del Partito democratico, in particolare, ha detto: "Non credo sia stato sbagliato in questi giorni discutere e prenderci qualche giorno di tempo per ragionare e riflettere". Anche se poi ha aggiunto: "Nei prossimi giorni bisognerà decidere: non possiamo perdere troppo tempo. L'inizio di questa settimana che viene deve essere il momento in cui ci chiariamo le idee, ognuno si assume le sue responsabilità".

1 per cento: Matteo Renzi, il sondaggio-choc. Ora capite perché Enrico Letta...

Letta, poi, ha voluto fare un accorato appello, probabilmente proprio al leader di Azione, che in queste ore ha posto delle condizioni molto chiare sulla mega coalizione di centrosinistra: "Mi sento di fare un appello a tutti coloro che in queste ore hanno dubbi sul fatto di fare una larga importante e convinta alleanza che sia in grado di battere le destre, a coloro che in questo momento pensano che fare un terzo polo che si mette in mezzo sia più conveniente o possa essere più utile. Io penso che un terzo polo in questo momento è il modo migliore per aiutare le destre. Credo che le destre non abbiano bisogno di ulteriori aiuti".

Diktat di Calenda al Pd: il nome dell'uomo che vuole fuori dal Parlamento

Intanto sarebbe in corso una riunione tra i vertici di Azione e quelli di Più Europa per decidere il percorso da prendere in vista delle prossime elezioni del 25 settembre. La scelta è tra due opzioni: procedere con un'alleanza tecnica con il Partito democratico o correre in solitaria. Il nodo alleanze comunque dovrebbe essere sciolto domani, lunedì 1 agosto.