Gianluigi Paragone-choc, ecco chi candida nelle liste di Italexit

01 agosto 2022 a

Dagli idranti di Trieste alla bouvette del Parlamento. Se le elezioni del 25 settembre confermeranno gli ultimi sondaggi di questi giorni che danno Italexit attorno al 4%, Stefano Puzzer diventerà onorevole. L'ex leader dei portuali di Trieste divenuto simbolo delle mobilitazioni contro il Green pass obbligatorio ha ufficializzato la sua candidatura tra le fila del movimento di Gianluigi Paragone quale fanno già parte Andrea Donaggio e Franco Zonta, gli altri due fondatori del Comitato 'La gente vieni noi'. "Il programma politico è battaglia contro il vaccino obbligatorio, contro il Green pass e contro l'invio di armi all'Ucraina, con una particolare attenzione ai problemi finanziari dell'Italia, che sembra tutti sottovalutino", ha detto all'Ansa lo stesso Puzzer confermando quanto anticipato dal sito TriesteCafè.

"Il mio Amico Stefano si candida con noi!", ha esultato soddisfatto Paragone. "Sono orgoglioso di avere in squadra persone come lui, Pino Cabras e Francesco Forciniti , e come quei ragazzi che come noi hanno fatto un sacrificio! Questa forza è forte perché nasca dal basso, nasce dal popolo. Noi siamo tutti abbracciati in quella che si chiama grande proposta democratica di resistenza Le sanzioni contro la Russia perché stanno facendo male solo a noi". Da parte sua Stefano Puzzer mette le mani avanti: "Siamo consapevoli che andrà come andrà, io sono una persona semplice, sono un lavoratore portuale. Sono una persona che vuole solo giustizia e tornare a fare il lavoro". La candidatura è soltanto "un passo che faremo per non pentirci un domani di non fatto e di soccombere di nuovo ai soprusi".