Berlusconi, altro addio in Forza Italia: "Aderisco ad Azione"

Dentro un altro. In questo caso un’altra: Annalisa Baroni, dopo aver detto addio a Forza Italia, entra a far parte di Azione di Carlo Calenda. In una nota l’ex deputata azzurra spiega di aver preso la decisione di lasciare il partito di Silvio Berlusconi per via della crisi del governo Draghi,” innescata da Conte e avallata da Salvini con il placet di Berlusconi”. Dicendosi “idealmente e politicamente in sintonia con quanto affermato dalle ministre Mariastella Gelmini e Mara Carfagna”, ha spiegato la Baroni “aderisco ad Azione di Carlo Calenda". L’ex azzurra ci tiene specificare che “dalla carta dei valori di Azione emergono tutti i contenuti in cui si riconosce chi, come me, ha sempre creduto e militato per il liberalismo, l'atlantismo e un convinto europeismo".

Forza Italia, "Berlusconi addio". Lascia un'altra big: slavina dentro al partito

Secondo Annalisa Baroni “il manifesto elettorale di Azione, Patto Repubblicano, costituisce la declinazione più seria della Agenda Draghi: tutele ai ceti produttivi, alle imprese, alle partite IVA, alle professioni, importanza delle infrastrutture, dell'ambiente e rispetto delle procedure e dei tempi di attuazione del Pnrr. E ancora più risorse economiche a chi lavora, modifica sostanziale del Reddito di cittadinanza, riduzione delle imposte e centralità dei territori. Concludo sottolineando la concretezza, la serietà e il realismo del programma di Azione, che propone una vera ricetta per la crescita del Paese e non strampalate promesse prive di copertura, impossibili da mantenere". Soddisfatto Calenda che ha un’arma in più nella trattativa con Letta pur consapevole che alla fine dovrà cedere e allearsi per ragioni politiche e tecniche: senza +Europa dovrebbe raccogliere le firme e pare che la Bonino sia decisa ad allearsi con il Pd.