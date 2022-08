Gianluigi Paragone, chi è questa donna: altro choc nelle liste di Italexit

03 agosto 2022 a

Anche le famiglie delle vittime della pandemia scendono in campo per le elezioni del 25 settembre. Il loro legale, Consuelo Locati, a capo del team che ha fatto causa al governo di Giuseppe Conte, al ministero della Sanità e a Regione Lombardia chiedendo 200 milioni di risarcimento per i suoi assistiti, si candiderà con Gianluigi Paragone. In particolare, sarà il capogruppo del partito a Bergamo.

"Il nostro programma contiene tre non negoziabili requisiti: farsi portavoce di una proposta di transazione per i familiari delle vittime del Covid in sede civile, presentare una proposta di legge per gli indennizzi di tutti i familiari delle vittime del Covid e chiedere l’istituzione di una commissione d’inchiesta sulla gestione della pandemia in Italia", ha spiegato l'avvocato al Giornale.

La scelta è ricaduta su Paragone perché, insieme a Galeazzo Bignami di Fratelli d’Italia, sarebbe stato uno dei parlamentari più determinati a portare avanti le istanze dei familiari. Per quanto riguarda Bignami, però, secondo la Locati "mentre lui era mosso da tenacia e dal genuino desiderio di verità, da Fdi ultimamente c’è stata troppa ambiguità". Questo quanto scritto su Facebook. Poi ha aggiunto: "È tanto logico quanto razionale pensare che Fdi consideri le nostre legittime rivendicazioni un pericolo per gli equilibri con i propri alleati, a noi interessa la verità, non le promesse". Chiaro riferimento al governatore lombardo della Lega Attilio Fontana.