Sondaggio Mentana, una mazzata per Meloni e Salvini: come cambiano le cifre

01 agosto 2022 a

a

a

Non è lunedì senza il sondaggio realizzato da Swg per Enrico Mentana. Stavolta, però, l’aggiornamento non è arrivato durante il TgLa7: il direttore lo ha conservato per il debutto de La corsa al voto, la nuova trasmissione condotta da Paolo Celata che accompagnerà i telespettatori alle elezioni del 25 settembre. Rispetto alla scorsa settimana, le intenzioni di voto mostrano delle variazioni piuttosto importanti.

"Quando vale davvero Calenda". Mannheimer, sondaggi riservati: cifre sorprendenti

Giorgia Meloni è ancora alla guida del primo partito italiano, anche se il suo vantaggio sul Pd di Enrico Letta si sta riducendo: Fdi ha perso 0,8 punti negli ultimi sette giorni ed è sceso al 24,2%, mentre i dem sono saliti al 23,7% (+0,5). Un testa a testa che è destinato ad andare avanti a lungo e che si risolverà solamente nelle urne. Alle spalle di Fdi e M5s, il vuoto: la Lega continua a perdere terreno e viene rilevata al 12% (-0,4). Non va meglio al Movimento 5 Stelle, che rischia presto di ritrovarsi sotto la doppia cifra: è dato al 10% (-0,1).

“Ci eravamo stretti la mano. Poi…”: Letta-Calenda, quando si consuma la resa dei conti

Salgono invece Forza Italia e la federazione composta da Azione e +Europa: il partito di Silvio Berlusconi è risalito al 7,5% (+0,4), mentre quello di Carlo Calenda ed Emma Bonino è al 6,8% (+0,8). Salgono anche i Verdi, che insieme a Sinistra Italiana valgono il 4,1% (+0,5), e Italexit: la forza politica di Gianluigi Paragone è rilevata al 3,2% (+0,4).