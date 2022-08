Gianluigi Paragone, la profezia nefasta: "Chi sarà il prossimo premier"

03 agosto 2022 a

Gianluigi Paragone è intervenuto a L’aria che tira, su La7, e ha ribadito gli aspetti principali su cui punta con Italexit, che secondo gli ultimi sondaggi è vicina alla soglia di sbarramento del 3%. Una forza politica che, come dice stesso il nome, si propone innanzitutto l’uscita dall’Unione europea e anche da quella monetaria: insomma, una Brexit ancora più decisa.

Cosa succederebbe quindi se ci fosse un governo con Paragone premier? Considerando che ci sarebbero i miliardi del Pnrr da gestire… “Si rinegozierebbe come ha fatto la Gran Bretagna - ha risposto il leader di Italexit - noi però vogliamo uscire anche dall’unione monetaria. Se ci fosse una maggioranza molto significativa di cittadini italiani a favore dell’uscita dall’Ue, allora non si potrebbe fare altro che negoziare. Si rinuncerebbe al Pnrr? Ma tanto a Palazzo Chigi non può arrivare Paragone, non come Mario Draghi che è stato pilotato da qualcuno”.

A proposito di Draghi, chi potrebbe prendere il suo posto dopo le elezioni del 25 settembre? “Mi sembra chiaro che il percorso è delineato per ricreare le condizioni emergenziali - ha dichiarato Paragone - e quindi per portare a Palazzo Chigi un altro uomo della provvidenza: prima Monti, poi Draghi. Mi sembra che lo spazio per la politica non ci sia più”.