Silvio Berlusconi, "operazione 20%": cosa circola tra gli azzurri

A quasi trent'anni di distanza la strategia di Silvio Berlusconi è sempre la stessa. Lo ha detto lui stesso agli azzurri più dubbiosi: "Vi sbagliate, siamo un popolo che vive di passato anche quando guarda al futuro, e i vecchi sapori della buona cucina antica di Zio Silvio li amano eccome". E così il leader di Forza Italia, per le elezioni del 2022, ripete le stesse tecniche del '94. "Agli italiani - ripete convinto secondo quanto riportato dal Messaggero - piace risentire le cose che hanno già sentito e solo poche parole e sempre le stesse restano veramente impresse nella loro mente".

Tra queste, si immagina, c'è la filosofia del miracolo economico (se si vota Forza Italia, ovvio). In caso di vittoria del centrodestra, il milione di lire, oggi diventati 1000 euro, sarà assicurato ai pensionati. Ma non solo, perché il Cavaliere potrebbe mettere in scena anche la polemica contro i comunisti e l'anarchia. D'altronde Berlusconi è certo: Forza Italia otterrà il 20 per cento dei consensi.

E per farlo rispolvera il passato. Da giorni il leader azzurro, nonché ex presidente del Consiglio, è impegnato in una serie di eventi elettorali che nelle prossime settimane lo porteranno a partecipare personalmente e a collegarsi da remoto in numerose occasioni pubbliche in tutta Italia. Per non parlare poi delle "video-pillole", dei video messaggi che saranno diffusi sui social. "Queste elezioni non sono come le precedenti - ha ribadito - il prossimo governo avrà la possibilità di investire ingenti risorse, quei soldi che io ho ottenuto in Europa, per ricostruire la nostra economia dopo i danni causati dalla pandemia. L’Italia non sarà più la stessa se il 25 settembre vinceremo noi".