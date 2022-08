Silvio Berlusconi, la star del calcio dritta in Parlamento: chi è pronto a candidare

05 agosto 2022 a

Dopo tante fuoriuscite per Silvio Berlusconi è arrivato il momento di un grande ritorno. In vista delle liste del proporzionale, non si fa che parlare dei candidati. Tra le fila di Forza Italia spunta un nome non nuovo, quello di Giuseppe Incocciati. l'ex calciatore di Milan e Napoli non è nuovo alla politica, lui stesso aveva tentato la corsa già nel 2018. Sempre quell'anno lo sportivo ufficializzò il suo ingresso tra gli azzurri: "Sono un calciatore, un allenatore e poi giornalista. Porterò il mio saper are squadra in questa nuova avventura - aveva dichiarato -. Berlusconi l’ho conosciuto prima ancora che acquistasse il Milan, era un super tifoso. Sono stato assessore allo sport a Fiuggi, la mia città. Ormai è dal 1996 che ho questa passione politica".

Incocciati, attaccante, ha giocato nella stagione 1985-1986 con la maglia bianconera (33 presenze, 10 gol), tornando poi nel piceno dal 93 al ’95 siglando alte due reti in trenta presenze. Ma la sua non è l'unica personalità di cui si parla. Tra le novità azzurre potrebbe esserci quella del principe Emanuele Filiberto. Una novità però smentita dai big di Forza Italia che liquidano la notizia come "una boiata".

Anche gli alleati di centrodestra si stanno muovendo. Stando al Corriere della Sera Fratelli d'Italia dovrebbe candidare Andrea Augello e Letizia Giorgianni, referente del Comitato Vittime di Banca Etruria. Per la Lega sembra invece scontata la conferma di Roberto Calderoli mentre è in forse quella di Claudio Durigon, anche se alla fine dovrebbe comunque entrare in lista.