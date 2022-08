Silvio Berlusconi, Dagospia: "Candidatura regale", chi scende in campo con FI

03 agosto 2022 a

Emanuele Filiberto candidato con Forza Italia? A lanciare l'indiscrezione è Dagospia, che svela: "Silvio Berlusconi starebbe pensando di candidare Emanuele Filiberto. Sarà perché c’è Antonio Tajani, monarchico da sempre, nel cuore del Cavaliere. Sarà perché Forza Italia deve mettersi in competizione con la Lega di Matteo Salvini e Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Fatto sta che Berlusconi pensa a una candidatura 'regale".

A far rizzare le orecchie al sito di Roberto d'Agostino la lunga intervista del principe di Savoia al Giornale, quotidiano di proprietà berlusconiana. In ogni caso per Filiberto non sarebbe la prima discesa in campo. Nel lontano 2005, il reale fondò il movimento d’opinione Valori e Futuro, associazione culturale che aveva come obiettivo proprio la promozione dei valori di libertà e democrazia.

Poi ecco che tre anni dopo, alle Politiche del 2008, la sua creazione divenne una lista. Filiberto ottenne lo 0,4 per cento, presentandosi solo per la circoscrizione estera "Europa". Neanche la drammatica batosta lo fermò dal candidarsi alle Europee del 2009 con l’Unione di Centro. In quell'occasione raccolse 22 mila preferenze senza dunque essere eletto. Altro tentativo è arrivato a luglio 2020, quando ha fondato Realtà Italia, un think tank in cui aveva coinvolto anche il nipote del presidente francese François Mitterand. Anche questa iniziata è sembrata naufragare. Che dunque quelle di quest'anno siano le elezioni giuste? Chissà.