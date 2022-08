Berlusconi-Calenda, brutale rissa: "Italiani truffati", "Chiedi ai tuoi elettori"

04 agosto 2022 a

"Calenda è stato Ministro di due governi di sinistra, è europarlamentare eletto nelle liste del Pd, si è autodefinito più volte di centro-sinistra. Il suo approdo naturale è la sinistra. Tutta questa operazione serviva solo ad ingannare gli elettori": Silvio Berlusconi parla così del leader di Azione in diretta su Rtl 102.5. Secondo il presidente di Forza Italia i continui tira e molla con Enrico Letta sarebbero stati solo una grande messinscena.

Calenda, però, non ci sta. E al Cav risponde su Twitter: "Chieda ai suoi amici imprenditori chi ha fatto di più per l’economia. Da industria 4.0 al taglio dell’IRAP e dell’Ires. Dal piano straordinario Made in Italy alla norma sugli energivori. Pensandoci bene basterebbe ricordarsi la difesa contro l’incursione di Vivendi". E infine: "Il resto è fuffa". Un botta e risposta piuttosto acceso, insomma.

Il leader di Azione, poi, ha fatto un appello a Berlusconi, sempre su Twitter: "Facciamo un bel confronto televisivo. Dove vuole lei. Anche a casa sua. Anche su Rete 4. Anche moderato da Minzolini. Aspetto fiducioso". I suoi toni sui social, però, non sono piaciuti a tutti. Qualcuno infatti ha commentato: "Ma davvero pensa che questi toni così saccenti e/o perentori la aiutino in campagna elettorale? Io li trovo così odiosi, tanto da far passare in secondo piano qualunque cosa poi dica e che, forse, potrei anche condividere".