L'Aria che Tira, la supercazzola di Conte: "Sono con la giacca"

A L'Aria che tira torna a farsi sentire Giuseppe Conte. Il leader dei Cinque Stelle cerca di risalire nei sondaggi ma con scarsissimi risultati. Giuseppi è stato l'autore del disastro pentastellato, un partito passato dal 30 per cento al 10 anche grazie alle mosse folli dell'avvocato pugliese.

E così in vista del voto, Conte comincia il giro delle tv per convincere gli italiani a dare un voto a quel Movimento che si è frantumato in mille cellule e che di fatto è stato capace solo di regalare un sussidio, il reddito di cittadinanza, a chi rifiuta un lavoro. Ma Giuseppi punta ancora tutto sul suo Ego e così in tv non resiste alla tentazione di sottolineare il suo stile e il suo look che di fatto non ha convinto gli elettori. Ospite in studio a L'Aria che tira, Conte afferma: "Leader descamisado io? Sono qui con la cravatta, la giacca e la pochette".

Poi ha rivolto un appello a quei quattro elettori che lo seguono ancora: "Vorrei rassicurare tutti i telespettatori che ci seguono, sono sempre io, sono sempre la persona seria e responsabile che avete conosciuto duranti i momenti più duri del nostro Paese. Vi assicuro che in questo nuovo ruolo conservo il senso di responsabilità e la forza dei valori". Una vera e propria supercazzola che non serve a spiegare quali siano i reali obiettivi di un leader che a quanto pare non ha mai saputo usare la bussola della politica...