In Onda, Maria Stella Gelmini rivela: "Vi dico perché ho lasciato Forza Italia"

Maria Stella Gelmini a In Onda spiega i motivi dell'addio a Forza Italia. Un addio scaturito dopo le dimissioni di Mario Draghi da capo del governo. Il ministro agli Affari Regionali ha lasciato il partito per aderire ad Azione di Calenda e ora in tv rivela cosa c'è dietro quella scelta che ha stupito in tanti, Cav in testa. La Gelmini non usa giri di parole e punta il dito contro l'ala del partito che avrebbe abbracciato posizioni più leghiste. È noto infatti che all'interno degli azzurri ci fossero due anime, una governista legata al premier Draghi e una più di rottura legata ai venti politici del Carroccio.

E così proprio la Gelmini ha messo nel mirino la componente più dura del partito: "Lasciare Forza Italia mi è pesato tantissimo, vent'anni non si dimenticano ma è diventata a trazione leghista".

Un'accusa in piena regola che di sicuro accenderà le polemiche all'interno del centrodestra. Di certo la Gelmini ha condiviso un lunghissimo percorso con gli azzurri e il suo addio ha avuto il sapore del tradimento. Infine, sempre la Gelmini, davanti alle telecamere di In Onda ha voluto rivendicare le sue scelte politiche compiute anche in passato: "Io non rinnego la mia riforma dell'Università". Una riforma fortemente contestata dalla sinistra. La stessa sinistra che adesso si ritrova alleata dopo il patto Pd-Azione...