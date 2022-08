Giorgia Meloni? "Libero" la fa godere: "Sinistra? Solo poltrone e immigrati", occhio a questa foto

05 agosto 2022 a

Cos'è, la sinistra? Presto detto: un'accozzaglia di partiti e partitini, ammesso e non concesso che all'alleanza ci si arrivi davvero, contraddistinta dal disaccordo assoluto pressoché su tutto. Già, per Enrico Letta e il Pd la scalata sarà durissima. A tratti, forse, anche tragicomica.

E del disaccordo assoluto nella sinistra ne avevamo dato conto su Libero di ieri, giovedì 4 agosto, dove avevamo riassunto in una tabella le posizioni dei quattro partiti - Pd, Azione, Sinistra e Verdi, Impegno Civico di Luigi Di Maio - su una lunga serie di temi, quali: fisco e tasse, energia nucleare, stop allo strapotere dei pm, immigrazione, privatizzazioni e via dicendo.

Una tabella chiara, precisa e che spiega con una sola occhiata o quasi come stanno le cose. Una tabella apprezzata e rilanciata da Giorgia Meloni sul suo profilo Twitter, così come potete vedere qui in calce. A corredo del cinguettio, la leader di Frtelli d'Italia aggiunge: "Veti incrociati, litigi e programmi inconciliabili fra loro - premette nel tweet -. Gli unici punti in comune tra i partiti di sinistra sono la bramosia di poltrone e la volontà di spalancare le porte all’immigrazione irregolare. Con loro al governo l’Italia sarebbe paralizzata", conclude Giorgia Meloni.