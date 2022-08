Silvio Berlusconi, come cancello 2 anni di scuola: l'ultima rivoluzione

05 agosto 2022 a

a

a

Silvio Berlusconi adesso guarda anche ai giovani. Il presidente di Forza Italia prepara le sue proposte per il programma da presentare agli italiani e ora, dopo le pensioni a 1000 euro, è il turno dei giovani. Il Cav, imprenditore e "nonno", come lui stesso ha sottolineato in una clip sui social, pone una particolare attenzione sul rapporto scuola-lavoro e sul tempo di inserimento dei ragazzi e delle ragazze nel mondo del lavoro.

Centrodestra, prepararsi all'autunno: ora urge un programma e una squadra

E così, come ricorda ilMessaggero, l'ex premier ha messo a punto una riforma dell'Istruzione che andrebbe a cambiare (davvero) il rapporto tra il mondo degli studenti e quello del lavoro: "Voglio parlare anche ai ragazzi perché io sono pur sempre Nonno Silvio", afferma in un video elettorale.

"Il Cav mi cerò per il Colle e...": il clamoroso retroscena di Renzi

Poi la proposta: "Accorciare per i ragazzi un anno di scuola e un anno di università, per farli arrivare prima sul mercato del lavoro. Ovvero, quattro anni, e non cinque, di scuola superiore, e 4 anni e non il tre più due - secondo la riforma del centrosinistra - di università almeno nelle facoltà dove si può". In questo modo verrebbero cancellati due anni su banchi con un effetto immediato: l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro già al quarto anno di scuola con l'alternanza scuola-lavoro. E questo permetterebbe in futuro di ottenere stipendi più alti al primo ingresso perché i ragazzi non sarebbero più degli "apprendisti" alle prime armi.