Beppe Grillo fotografato così in Sardegna: che umiliazione per Giuseppe Conte

Del M5s, ormai, quasi non si parla nemmeno più: evaporato e in caduta libera nei sondaggi, al massimo cattura qualche rigo Alessandro Di Battista, l'urlatore seriale dato sulla via del ritorno, il quale proprio in virtù delle sue sparate sempre più agghiaccianti guadagna qualche titoletto sui giornali. Di Giuseppe Conte, neanche l'ombra: ogni tanto si sente il lamento del leader o presunto tale fatto fuori da tutte le alleanze. E poi... basta.

E Beppe Grillo? Bene, Beppe Grillo dopo aver blindato il tetto di due mandati è altrettanto sparito. Ora, però, Dagospia lo ha rintracciato. Dove? In spiaggia, nell'esclusiva Porto Cervo, in Sardegna, a godersi quella che il sito diretto da Roberto D'Agostino definisce "svaccanza". Il tutto, ricorda sempre Dago, mentre una tipina come Virginia Raggi picchia durissimo contro il presunto avvocato del popolo Conte: "Il Movimento non può diventare un tram per gli amici degli amici", ha azzannato velenosissima commentando le indiscrezioni sulle liste.

Beppe Grillo, da par suo, non pare preoccupato. Anzi, pare sommamente disinteressato: in spiaggia, occhiali da sole sugli occhi, piedi nudi, costume, t-shirt e smartphone all'orecchio. In attesa di quel 25 settembre, già vicinissimo, che potrebbe sancire la morte definitiva delle cinque stellette. Dalle urne potrebbe uscire solo e soltanto polvere.