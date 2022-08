Giorgia Meloni inchioda Enrico Letta: "Per una volta sono d'accordo col Pd..."

07 agosto 2022 a

Riavvolgere il nastro fino alla vigilia, fino a ieri, sabato 6 agosto, il giorno della consueta rissa a sinistra. Il tutto nasce da un'intervista al Corriere della Sera di Matteo Renzi, il quale accusava il Pd ed Enrico Letta di tagliare fuori la sua Italia Viva per "rancori personali". Già, "Enrico stai sereno...". E Renzi, probabilmente, colpisce nel segno: Letta ha imbarcato tutti, proprio tutti, tranne lui.

Quelli del Pd, però, hanno replicato al toscano accusandolo, di fatto, di aver distrutto l'Italia. Insomma, il loro "no" non sarebbe dovuto a "rancori personali" ma ad altre due ragioni, che hanno esplicitato: Renzi avrebbe tentato di "distruggere il Pd" e ancora, "con lui record e primati negativi" per l'Italia, hanno tuonato. Insomma, il Pd che accusa il Pd di avere fallito (Renzi, infatti, era il leader dei dem).

E in questo clamoroso cortocircuito, ecco piombare Giorgia Meloni. La leader FdI rilancia sui social una scheda che riassume quanto spiegato nelle precedenti righe e di suo pugno aggiunge: "Per una volta mi trovo d’accordo col Pd sui primati negativi del fu governo Renzi... peccato però che stiano ammettendo i loro stessi fallimenti visto che era segretario dello stesso Partito Democratico che da anni governa la Nazione. Se ne saranno resi conto?", conclude Giorgia Meloni colpendo nel segno.