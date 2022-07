Marta Fascina torna alla Camera? Choc, come la chiamano: cala il gelo

27 luglio 2022 a

Marta Fascina, accompagnata come sempre da capogruppo di Forza Italia alla Camera Paolo Barelli, riporta il sito dell'agenzia Dire, ha preso un caffè alla buvette ed è subito stata circondata da diverse deputate e deputati che volevano salutarla e complimentarsi con lei per il bellissimo vestito lungo nero a pois bianchi. La compagna di Silvio Berlusconi era da tanto tempo che non si presentava alla Camera.

Al suo arrivo in Transatlantico ecc quindi la Fascina che con i suoi capelli biondi sciolti, il cerchietto in tinta con il vestito a maniche corte, sorride e chiacchiera con tutti. Il ministro Renato Brunetta, lasciando Forza Italia ha detto che ormai è lei a gestire il telefono del Cavaliere, a decidere chi gli parla e chi no. Oggi alle 17 è dunque tornato alla Camera anche Silvio Berlusconi, per incontrare Matteo Salvini e Giorgia Meloni per il vertice del centrodestra. Con lei, oltre a Barelli, ci sono Valentina Aprea, Alessandro Cattaneo, Renata Polverini, Roberto Pella. "Ciao Mara", dice qualcuno, confondendo il nome con quello della ministra Carfagna che ha appena mollato Forza Italia. Cala il gelo tra i presenti. Sono attimi di silenzio imbarazzato e imbarazzante. La Polverini prova a sdrammatizzare: "Ao, se chiama Marta. Cominciamo bene...".