Sondaggio Mentana, centrodestra in fuga. Di Maio fanalino di coda

Il sondaggio di Enrico Mentana di questo lunedì, mostrato nello speciale in prima serata di tg La7, spiega bene quali sono gli equilibri politici tra i partiti in vista del voto del 25 settembre. Il centrodestra compatto tiene bene, il centrosinistra smembrato dai continui strappi invece sbanda e perde ancora terreno. Per capire bene cosa potrebbe accadere nelle urne vanno analizzati bene i numeri. Come ha sottolineato però Mentana, in collegamento, questa rilevazione Swg è antecedente allo strappo di Azione col Pd. Fratelli d'Italia resta in testa alle intenzioni di voto con il 23,8 per cento.

Subito dietro il Pd di Letta al 23,3 per cento che però perde uno 0,4 per cento. In terza posizione, con un guadagna dello 0,5 in sette giorni, c'è la Lega con il 12,5 per cento. Il Movimento Cinque Stelle si attesta al 10,4 per cento, mentre Forza Italia è all'8 per cento. Anche per gli azzurri va registrato un incremento dello 0,5 per cento in una settimana. Azione di Carlo Calenda con + Europa (ricordiamo che la Bonino è rimasta al fianco di Letta), è al 6,5 per cento con una perdita dello 0,3 dopo il patto con Letta.

Per conoscere gli effetti dello strappo bisognerà attendere però la prossima rilevazione. Proseguendo con le cifre va registrato il 3,7 di Sinistra Italiana e Verdi. In crescita Italexit di Paragone che è al 3,2 per cento. Di Maio con Impegno Civico fanalino di coda all'1,4 per cento in calo dello 0,3. Per Gigino un vero disastro.