Carlo Calenda, il video che lo imbarazza: "Io con Renzi? Mai"

Chi l'avrebbe mai detto che Carlo Calenda e Matteo Renzi si sarebbero accordati per correre insieme alle elezioni del 25 settembre. Di certo non ci ha visto Accordi&Disaccordi l'11 settembre 2020. Sì, perché quel giorno, ospite di Luca Sommi e Andrea Scanzi, ad Accordi&Disaccordi, sul Nove, c'era proprio il leader di Azione. Era stato lui in studio a giurare: "Non mi alleo con Renzi, l’ho detto 18 milioni di volte". Finita qui? Neanche per sogno, perché nel giugno dello stesso anno, sempre da Scanzi e Sommi, Calenda sul quasi alleato Renzi diceva: "È una persona che dice una cosa e ne fa un’altra. Vota contro lo scudo penale che ha messo lui sull’Ilva, dice che sfiducia Alfonso Bonafede e poi ci fa un accordo. Ciò che di lui non sopporto è che condisce questa roba con ‘la mossa del cavallo’, ‘Enea e Anchise’, ‘l’ispirazione di Obama’. Ecco, a me queste cose fanno incazzare. Perché non puoi presentarti come Kennedy e fare come Mastella".

Parole che stridono con quanto dichiarato ben due anni dopo. Alle prese con il voto anticipato, a Calenda non rimane che il leader di Iv. Ed ecco che proprio in queste ore i due sono vicinissimi a chiudere un accordo: "Credo che si farà. Oggi in giornata decideremo ma sono ottimista. Fino a che non hai depositato il simbolo non hai chiuso, quello che per me è importante è che si crei una alternativa a questa situazione per cui dobbiamo votare sempre coalizioni uno contro l'altra che non hanno nessuna possibilità di governare".

Dello stesso parere Renzi, che si è addirittura spinto oltre: "Se c'è un progetto politico, sono pronto a fare un passo indietro. Carlo può fare il front runner in campagna elettorale e noi gli daremo una mano".

