Carlo Calenda, prime indiscrezioni sull'accordo con Renzi: "Credo che si farà"

Tutto pronto per l'accordo Italia Viva-Azione, o quasi. A rompere gli indugi ci pensa Carlo Calenda. L'alleanza? "Credo che si farà. Oggi in giornata decideremo ma sono ottimista. Fino a che non hai depositato il simbolo non hai chiuso, quello che per me è importante è che si crei una alternativa a questa situazione per cui dobbiamo votare sempre coalizioni uno contro l'altra che non hanno nessuna possibilità di governare".

Il numero uno di Azione ha commentato così in vista del faccia a faccia con l'ex premier. E quest'ultimo non si è tirato indietro. Intervistato da La Stampa, Matteo Renzi ha spiegato: "Se cè un progetto politico, sono pronto a fare un passo indietro. Carlo può fare il front runner in campagna elettorale e noi gli daremo una mano".

Poi la frecciata a Enrico Letta: "Ormai è chiaro che lui si frega da solo", commenta facendo riferimento al fatto che sia lui che Calenda hanno "fregato" il segretario del Partito democratico. Da qui l'auspicio: "Il terzo polo c'è già, la domanda è se riusciremo a costruirlo in modo serio e con la compagine più ampia possibile. Visto il teatrino deludente di queste settimane, dal quale sono orgoglioso di essere restato fuori, se vogliamo fare un accordo deve essere diverso, all'insegna della competenza, rifiutando le banalizzazioni".