Luigi Di Maio, "quanti consensi in 11 giorni": il disastro in una foto

12 agosto 2022 a

a

a

L'esordio per Luigi Di Maio e Bruno Tabacci non è dei migliori. Il loro movimento, Impegno Civico, in undici giorni di presenza su Twitter ha raccolto giusto 220 seguaci. Una vera e propria batosta se si considera che l'unione di Insieme per il Futuro e Centro Democratico si presenta alle Politiche del 25 settembre. Ma soprattutto, come ricorda Il Tempo, bisogna tenere conto che i due vantano follower ben più numerosi: il ministro degli Esteri ne vanta 773.532 e il deputato 7.583. E i follower altro non sono che consensi.

"Quello dell'elettrochoc?": Pizzarotti prende a schiaffi Di Maio ed Enrico Letta

Per Di Maio e Tabacci dunque l'inizio non è dei migliori. A maggior ragione se devono sfidare partiti con numeri ben più elevati dei loro: 204.626 per la Lega, 174.702 per Forza Italia, 174.361 per Fratelli d'Italia 731.428 M5S, 69.172 per Azione, 391.733 per il Pd, 140.061 per Sinistra Italiana, 50.531 per +Europa e 10.679 per Europa Verde.

"È il loro uomo in Italia". Di Maio, spunta un dossier esplosivo prima del voto

Per i due non va meglio nei sondaggi. Le ultime rilevazioni non li danno oltre l’1.5per cento dei voti, ossia, a spanne, 500mila voti. Ben pochi rispetto alle promesse dell'ex grillino che andava dicendo: "Impegno civico andrà oltre il 3% e ci sarà spazio per tutti quelli che vorranno correre nelle liste".