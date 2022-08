Giorgia Meloni, "colpa del Pd": ecco perché il presidenzialismo è necessario

16 agosto 2022 a

La riforma presidenzialista è uno degli argomenti più discussi della campagna elettorale in corso. Il tema è caro al centrodestra, soprattutto a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Che però oggi su Twitter ha fatto una precisazione: "È il PD ad aver reso necessaria la riforma presidenziale. Anche una Repubblica parlamentare può essere stabile, se i partiti rispettano il responso delle urne. Non è così però in Italia, a causa della spregiudicatezza del PD".

L'urgenza di una riforma presidenzialista, insomma, sarebbe stata provocata proprio da chi adesso la demonizza. Questo il pensiero della Meloni. E non è la prima volta che la leader di FdI lo esprime. Solo qualche giorno fa, infatti, diceva: "Negli ultimi 20 anni, in Italia, ci sono stati 11 Presidenti del Consiglio: un’instabilità che penalizza gli italiani e il nostro rapporto con gli altri Stati. Per la sinistra, però, il presidenzialismo è un problema, per alcuni addirittura un pericolo per la democrazia. Non ci stupiamo, visto che negli ultimi anni si sono sempre ritrovati sugli scranni del Governo, anche senza legittimazione popolare".

Letta, invece, ritiene che sia sbagliato modificare quella parte della Costituzione. Ecco perché spesso dice che quella del 25 settembre - data del voto - sarà"una scelta storica": "O si sta dalla parte della difesa della nostra Costituzione o si sta dalla parte dello stravolgimento della nostra Costituzione".