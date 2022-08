Giorgia Meloni contro Speranza e tutta la sinistra: "Ecco il principale obiettivo"

16 agosto 2022 a

a

a

"Lo Ius Soli è uno dei principali obiettivi della sinistra e a ribadirlo è Roberto Speranza, definito un punto di riferimento da Letta": Giorgia Meloni lo scrive su Twitter, puntando il dito contro il ministro della Salute. Proprio quest'ultimo, infatti, in un'intervista a La Stampa ha confessato: "Io sarei per andare oltre lo ius scholae con lo ius soli! Anche in questo, siamo l’opposto della destra, che negli Stati Uniti ha cancellato con un tratto di penna 50 anni di lotte per i diritti delle donne".

"Le loro priorità sono lontane dalla realtà e dai bisogni degli italiani - ha sottolineato allora la leader di Fratelli d'Italia su Twitter -. Il 25 settembre possiamo invertire la rotta: Vota FDI, noi siamo pronti". Chiaro riferimento alla parola d'ordine messa nero su bianco dal partito per la campagna elettorale, "Pronti".

Il pensiero della Meloni è stato condiviso da parecchi utenti. Qualcuno per esempio ha scritto: "È senz'altro giusto il problema della cittadinanza agli immigrati ,ma non rappresenta un argomento prioritario in un momento così drammatico per le condizioni sociali ed economiche degli italiani incalzati anche da crisi energetica". Qualcun altro invece: "Spero tanto che molti italiani che votano Pd si convincano a cambiare partito visto che il Pd ignora i veri problemi degli italiani".