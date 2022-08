Rai, le date dello scontro finale tra i leader: cosa è stato deciso

17 agosto 2022 a

La campagna elettorale di accende e il mese di settembre rappresenterà lo scontro finale tra il centrosinistra, il centrodestra, il terzo polo e i grillini. Uno scontro che di fatto in questi giorni si sta declinando sui social, sui giornali, sui siti ma che presto metterà piede in tv. Ad annunciare una serie di confronti tra i leader sul piccolo schermo è proprio la Rai che con una nota annuncia le sfide elettorali: "In vista della tornata elettorale del 25 settembre, nel più ampio contesto delle iniziative editoriali già avviate, la Rai inviterà al confronto i leader delle diverse formazioni politiche. Il Tg1 e la Direzione Approfondimento organizzeranno due Serate Speciali - Il confronto in cui si realizzerà un dibattito elettorale televisivo secondo un format prestabilito", fa sapere viale Mazzini.

"Esattamente come accade in occasione dei grandi appuntamenti elettorali internazionali sarà predisposto un sistema di "regole d'ingaggio" puntualmente definite per garantire ai protagonisti parità di condizioni e, al contempo, per assicurare ai telespettatori un dibattito che sia quanto più approfondito e coinvolgente".

La messa in onda dei "confronti" è stata programmata "per la prima metà di settembre (nella sera del 7 e in quella del 15) e naturalmente, sarà soggetta alla formalizzazione delle liste elettorali e alla disponibilità delle stesse a partecipare". Intanto Matteo Renzi intervenuto a Rainews24 ha ciesto un confronto con il Cavaliere: "Mi piacerebbe fare un confronto con Berlusconi, in Lombardia mi candiderò nella sua stessa circoscrizione".