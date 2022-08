Giorgio Palù, chi è davvero "lo zanzarologo" Crisanti. Imbarazzo nel Pd

17 agosto 2022 a

Centrodestra a valanga contro Andrea Crisanti, il virologo ribattezzato "zanzarologo", volto noto dei talk show ora candidato nelle liste del Partito democratico. "'Crisanti? Un esperto di zanzare'. Il professor Giorgio Palù, virologo padovano di fama internazionale e presidente dell'Agenzia Italiana del farmaco, parla così del 'tele-virologo', oggi candidato dal Pd", tuona in un post pubblicato sul suo profilo Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini, corredando il cinguettio con un video in cui il professor Palù, appunto, smentisce che Andrea Crisanti sia un virologo.

Ma non finisce qui. Al tweet di Matteo Salvini si aggiungono infatti altri due post di due opinioniste anch'esse volti noti dei talk show televisivi, Hoara Borselli e Annalisa Chirico. "Lo zanzarologo Crisanti ha iniziato la sua campagna elettorale con una perla da 'fattoria': 'Coloro che votano Salvini sono come galline che vanno a pranzo con la volpe'. Se questa è la partenza direi che ci regalerà grandi soddisfazioni", commenta ironica sempre su Twitter la Borselli.

"Se fosse stato per il duo Crisanti&Speranza", cinguetta Annalisa Chirico, "l’Italia sarebbe ancora in lockdown. Vi ricordate quando voleva chiuderci in estate e poi ancora a Natale per ‘resettare il sistema’? L’Italia ha riaperto grazie a chi si è opposto al duo Crisanti-Speranza".