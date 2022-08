Pd, Franceschini e Speranza si candidano tra gli insulti: "Nullità"

18 agosto 2022 a





Scontro durissimo all'orizzonte all'interno della sinistra dalle parti di Napoli. Dario Franceschini e Roberto Speranza infatti correranno in collegio blindato nel capoluogo partneopeo e con ogni probabilità ce li troveremo in Parlamento un'altra volta. Ma in questa scelta di andare a Sud, c'è un piccolo problemino: il rapporto con il governtaore Vincenzo De Luca. In questi anni il governatore della Campania ha più volte insultato i due esponenti della sinistra con parole di fuoco. Ecco alcuni epiteti usati da De Luca per definire Speranza: "Nulla assoluto " , "ministro virtuale ", "chierichetto", "raccomandatore ", "inesistente" "totalmente inesistente".

E come riporta Repubblica, anche il ministro Franceschini era finito più volte nel mirino di De Luca. Dopo gli scontri per le parole del governatore sul vertice dell'ufficio legislativo del ministero, Annalisa Cipollone, aveva dovuto incassare anche uno schiaffo come questo: "Mi aspetto che il ministro chieda scusa ai tanti disoccupati e alla povera gente nel momento in cui il soprintendente al San Carlo proposto dal Ministero decide vergognosi aumenti di stipendio, del tutto immotivati, in un momento nel quale tante famiglie hanno problemi di vita". Insomma Speranza e Franceschini si candidano in un campo minato. Solo una tregua per il voto può assicurare ai due una campagna elettorale lontano dagli insulti.