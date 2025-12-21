Antonio Decaro, l'ultimo disastro del centrosinistra: perché non riesce a formare la giunta

Mentre il Veneto targato Alberto Stefani ha già cominciato a lavorare e Roberto Fico spera di chiudere la composizione della sua giunta prima del nuovo anno, in Puglia è ancora tutto fermo. A mettere i bastoni tra le ruote ad Antonio Decaro sono sia la legge regionale che impone 8 assessori su 10 scelti tra i consiglieri eletti, sia le rispettive rivendicazioni dei partiti.

Il Pd, forte del suo 26%, reclama infatti almeno la metà della giunta; a pagarne le spese potrebbe essere Avs che, non riuscendo a entrare in Consiglio regionale, ora vede allontanarsi anche la possibilità di ottenere un posto per Nichi Vendola. Ma tutto è ancora bloccato dalla mancata proclamazione degli eletti che sembrerebbe slittare al nuovo anno. E, senza questa, non può arrivare la contestuale nomina degli otto assessori politici. A Bari sono in alto mare...