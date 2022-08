Matteo Salvini: "Letta? Distratto dalle zanare", scoppia la rissa

18 agosto 2022 a

Matteo Salvini non le manda certo a dire. Il leader della Lega ha messo nel mirino Enrico Letta dopo le accuse infondate del presunto silenzio del centrodestra sulle ingerenze sul voto da parte dell'ex presidente russo Medvedev. Lo fa parlando del programma della Lega che prevede l'introduzione della Flat Tax: "Esiste già, per tante partite Iva per esempio, e vorrei dirlo a Letta o ad altri che forse sono distratti, pensano ai tweet russi, o alle zanzare", ha spiegato in un'intervista al Tg4.

Ma Salvini nel corso del suo intervento al Tg4 ha parlato di un altro punto importante del programma della Lega, il nodo energia. Salvini torna a spingere sul nucleare come "unico modo per abbassare in futuro, non domani, ma nei prossimi anni le bollette della luce e del gas". Il leader della Lega, al Tg4, chiede dunque di "riportare l’Italia nella modernità, e modernità significa nucleare. Pulito, sicuro di ultima generazione. Se qualcuno a sinistra dice di no al nucleare, o non capisce o è in malafede". Infine ha anche parlato del Ponte sullo Stretto che potrebbe rilanciare l'economia dell'intero Sud Italia: "Sono straconvinto della necessità di fare finalmente il ponte sullo Stretto di Messina: è investimento privato, è lavoro per la Sicilia e la Calabria ed è risparmio ambientale per tutto il gasolio che evitiamo di gettare in mare. Quelli che dicono 'no' mi spieghino il perchè: il ponte sullo Stretto crea lavoro, abbiamo bisogno di creare lavoro".