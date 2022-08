Giorgia Meloni, "è andato in tv per questo?": il video di Letta la fa infuriare

19 agosto 2022 a

a

a

“I patrioti difendono sempre l’Italia, la sinistra va in giro a screditare la nazione per difendere il proprio tornaconto”. Così Giorgia Meloni ha alimentato ulteriormente la polemica con Enrico Letta, che va avanti da quei famosi video in tre lingue destinati alla stampa internazionale. Il segretario del Pd sta “marcando stretto” la leader di Fdi, riconoscendola come la vera avversaria da battere alle prossime elezioni del 25 settembre.

L’ultimo atto della polemica politica tra i due ha visto Letta rilasciare un’intervista all’emittente televisiva statunitense CNN. La giornalista Isa Soaeres gli ha chiesto cosa significherebbe la vittoria di Fratelli d’Italia: “Sarebbe un rischio per il Paese - ha risposto il segretario del Pd - basti pensare che Giorgia Meloni premier farebbe felici Trump, Putin e, in Europa, Orban”. Poi il solito passaggio sulla caduta dell’esecutivo: “Le forze di destra hanno fatto cadere il governo Draghi: è stato un grande errore e una pessima scelta per l’Italia”.

“Utilizza la sua intervista alla CNN non per parlare bene della sua patria - è l’accusa rivolta dalla Meloni a Letta - ma per lanciare allarmi e menzogne su Fdi dicendo che in caso di vittoria del centrodestra sarà la catastrofe in Italia e in Europa”. Il segretario del Pd ha risposto ancora una volta: “Mi accusa di screditare l’Italia perché espongo le scelte di Fdi in Ue? Obbligo di fideiussione per gli stranieri, blocco navale fuori dai nostri confini, Pnrr da rinegoziare. Tre follie per chi ci guarda da fuori”.