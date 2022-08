Forza Italia, alta tensione: chi rischia di restare fuori dalle liste

20 agosto 2022 a

Alta tensione sulle liste di Forza Italia. Se da un lato Fratelli d'Italia e Lega hanno chiuso senza particolari problemi la partita per le candidature, ci sono delle difficoltà dalle parti del partito azzurro. Secondo quanto riporta un retroscena del Corriere, lo scontro sarebbe così accesa che Berlusconi avrebbe difficoltà a garantire posti anche ai suoi amici personali. Tra le vittime illustri c'è Annalesa Tartaglione che dovrà cedere il Molise nell'uninominale a Lorenzo Cesa e dovrà accontentarsi di correre da capolista nel proporzionale.

Si lavora anche per garantire una ricandidatura blindata a Maurizio Gasparri, storico senatore prima di An e da anni di Forza Italia. Non dovrebbero esserci problemi invece per Stefania Prestigiacomo. Dopo la mancata candidatura alla guida della regione Sicilia, dovrebbe approdare a Roma. Stesso discorso per Gianfranco Miccihè. Sicure anche Bernini, Ronzulli e Fascina. Ma c'è una contesa dalle parti del Veneto. La Casellati avrebbe chiesto di essere ricandidata nella sua ragione, ma potrebbe slittare in Basilicata lasciando il posto ad Anna Maria Bernini. La data chiave è quella di lunedì. Le operazioni per le liste si sono bloccate per dare l'ultimo saluto a Niccolò Ghedini. I suoi funerali si terranno a Padova nella giornata di oggi.