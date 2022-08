Giorgia Meloni, "i numeri non mentono": come ci ha ridotto il Pd in 10 anni

20 agosto 2022 a

Continua la sfida a distanza tra Giorgia Meloni e il Pd, considerato il principale rivale per il titolo di primo partito italiano alle prossime elezioni del 25 settembre. La leader di Fratelli d’Italia ha pubblicato un’infografica intitolata “i dati del disastro Pd al governo”, che considera il periodo 2011-2021 e che tira dentro immigrazione, salari, fisco, giustizia e tanto altro.

“La stessa sinistra che vorrebbe dare lezioni di competenza e buongoverno agli altri - le parole della Meloni per accompagnare l’infografica - nell’ultimo decennio è quasi sempre stata al potere e ha lasciato l’Italia in ginocchio. I dati, purtroppo per la nostra Nazione, non mentono e sono impietosi”. A proposito del dualismo Pd-Fdi, la notizia del giorno è il confronto televisivo tra Letta e Meloni, che dovrebbe avvenire il 22 settembre nel salotto di Bruno Vespa.

Immediate le polemiche su Porta a Porta e in particolare sulla Rai: l’esclusione del terzo polo e del M5s è stata molto criticata, soprattutto dal duo Renzi-Calenda. Da viale Mazzini hanno fatto capire che “sono stati invitati a partecipare anche Matteo Salvini, Giuseppe Conte, Silvio Berlusconi, Luigi Di Maio e Carlo Calenda. Ciascuno sarà intervistato per mezz'ora con modalità da stabilire. Porta a Porta è pronta ad ospitare altri confronti nella stessa serata se ne maturassero le condizioni”.