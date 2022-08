Matteo Salvini: "Sapete chi candida il Pd?", imbarazzo per Letta

22 agosto 2022 a

a

a

Matteo Salvini ora asfalta il Pd. Il leader della Lega intervenendo ai microfoni di Rtl ha messo nel mirino il Pd e soprattutto le scelte sui candidati. I dem hanno dovuto fare i conti con una serie di figuracce nelle ultime settimane che hanno stravolto i piani per le candidature.

"Letta ci ha provato tutta la notte". Sorgi, il retroscena: così Salvini l'ha fregato

Di fatto tra malumori, scandali e ritiri, gli ultimi sette giorni per Enrico Letta sono stati un vero e proprio calvario. Scene imbarazzanti (ad esempio quella di Ruberti a Roma) hanno minato e parecchio la credibilità del partito democratico.

Pd, piccoli antisemiti crescono. Ecco la "meglio gioventù" dem

L'ultimo pasticcio è di ieri con il rifiuto della candidatura a Novara di Laura Castelli, l'ex 5s che ha fatto infuriare mezzo Pd. Matteo Salvini nel suo intervento radiofonico ha coluto sottolineare le differenze tra le liste del Carroccio e quelle presentate dalla Lega: "Le liste della Lega sono chiuse da ieri, stiamo aspettando che anche altri alleati diano tutto il materiale. Come nomi esterni vedo che la sinistra candida vip. Noi abbiamo volti noti ma sindaci, imprenditori, rappresentanti del volontariato che in Parlamento sapranno cosa fare fin dal primo giorni. E la squadra della Lega di governo è tutta riconfermata". Parole forti che spiegano bene il lavoro della Lega che ha cercato di offrire nomi credibili per il voto del 25 settembre. Infine Salvini ha sottolineato anche la ricandidatura di Giancarlo Giorgetti: "Giorgetti è candidato a Sondrio in Valtellina che è il collegio più blindato di tutta la Lombardia".