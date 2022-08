Giorgia Meloni, la proposta di Mentana? "Rifiutata": cosa c'è dietro

22 agosto 2022 a

Divampa la polemica sul confronto elettorale in televisione annunciato da Bruno Vespa: grosse lamentele da parte del terzo polo e del Movimento 5 Stelle per il fatto che soltanto Enrico Letta e Giorgia Meloni si ritroveranno faccia a faccia, tra l’altro a tre giorni dalle elezioni del 25 settembre. Enrico Mentana ha provato a mettere tutti d’accordo proponendo un confronto a quattro, che conterebbe la presenza anche di Carlo Calenda e di Giuseppe Conte.

Stando alle indiscrezioni riportate dal Messaggero, Letta e Meloni avrebbero però rifiutato la sfida elettorale con gli altri due leader negli studi di La7. La polemica è quindi destinata a durare, nonostante la proposta di Mentana sembrasse sensata: “Noi siamo pronti a ospitare in prima serata, venerdì 23 settembre, i leader dei quattro poli per un confronto finale. Se vorranno, sarà diretto”, aveva scritto il direttore del TgLa7. Forse Letta e Meloni ritengono che non sia saggio confrontarsi con chi parte da una percentuale molto più bassa: il rischio di perdere voti a favore di Conte e soprattutto di Calenda potrebbe essere alto.

Intanto sul faccia a faccia previsto su Rai1 è arrivata una precisazione da parte di Porta a Porta: oltre al confronto tra la leader di Fdi e quello del Pd, la trasmissione condotta da Bruno Vespa ha invitato a partecipare anche Salvini, Berlusconi, Calenda, Conte e Di Maio, ciascuno con un’intervista di mezz’ora.