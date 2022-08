Berlusconi, la lista dei candidati: chi rimane fuori da Forza Italia. Tutti i nomi del centrodestra

22 agosto 2022 a

a

a

"Forza Italia ha presentato liste forti e competitive, privilegiando la qualità. Propone agli elettori nomi di alto profilo, donne e uomini che hanno dimostrato competenza e coerenza, onestà e tenacia nella vita, nel lavoro, nell’impegno sociale, culturale, civile". Il leader Silvio Berlusconi si dice soddisfatto, ma nel partito c'è chi mugugna. "Affianchiamo a una squadra di parlamentari di grande esperienza molto volti nuovi espressione della società civile. Fra questi uno dei volti più amati della televisione, Rita Dalla Chiesa, che è anche un nome simbolo della lotta alla mafia e del servizio alle istituzioni, per le quali suo padre diede la vita; Maurizio Casasco, presidente della Confederazione della piccola e media industria, perché le ragioni dell’impresa e del lavoro sono le nostre ragioni; Valentina Vezzali, indimenticabile campionessa olimpica ma anche apprezzatissimo sottosegretario allo Sport del Governo in carica", prosegue l'ex premier.

Forza Italia, l'ex leghista candidato con il Cav: colpo di scena nelle liste

"Voglio esprimere un particolare ringraziamento ai dirigenti di Forza Italia, che su mio incarico hanno svolto un ottimo lavoro, compiendo scelte talora difficili anche sul piano personale. Un ringraziamento anche a tutti i nostri candidati, in particolare a coloro che corrono in situazioni difficili. Il loro impegno, leale e assiduo, la loro capacità di far conoscere agli italiani le nostre idee e i nostri programmi farà di Forza Italia la protagonista della campagna elettorale. Sono convinto che grazie al mio impegno e alla nostra campagna elettorale si apriranno possibilità per molti dei nostri candidati". Tra i super big, poche le sorprese. Il Cavaliere si prepara al gran ritorno al Senato ed è capolista in Piemonte, Lazio, Campania e nella "sua" Monza. Schierata in Lombardia pure la sua compagna Marta Fascina alla Camera, mentre i suoi fedelissimi Antonio Tajani e Licia Ronzulli si dividono il Lazio e la Lombardia.

La Meloni candidata contro il big del Pd: "botto" nelle liste, chi rischia la faccia

Come detto, però, qualcuno protesta. "Il movimento giovanile di Forza Italia esprime sincera delusione e profonda amarezza per le scelte compiute nella composizione delle liste elettorali, che hanno completamente escluso da qualsiasi posizione utile una rappresentanza, anche minima, delle nuove generazioni di dirigenti del nostro partito, pur avendo avanzato diverse proposte ai dirigenti nazionali", recita una nota diramata dal Coordinamento Nazionale di Forza Italia giovani, sottoscritta dall'unanimità dei Coordinatori Regionali del movimento.

Chi candida la Meloni contro Emanuele Fiano: scelta clamrorosa, qua viene giù la Stalingrado del Pd

"La giustificazione della mancanza di spazio per accontentare tutti, pur vera in linea di principio, perde tuttavia di qualsiasi significato dal momento che alla militanza, alla lealtà, al merito, al sacrificio e al consenso elettorale di migliaia di ragazze e ragazzi e di centinaia di giovani Amministratori locali, da sempre orgogliosi sostenitori di Forza Italia, si sono preferiti alcuni candidati che non hanno mai fatto parte della nostra storia o alcuni voltagabbana che in Parlamento hanno tradito la nostra bandiera, rendendosi protagonisti di quello che il Presidente Berlusconi ha sempre definito 'il teatrino della politica'



FRATELLI D'ITALIA: Leggi qui la lista dei candidati