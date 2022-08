Matteo Salvini asfalta De Angelis: "Ha un tic sulla Russia"

23 agosto 2022 a

a

a

Matteo Salvini non le manda a dire. Il leader della Lega, ospite de La Corsa al voto su La7 ha avuto uno scontro acceso con il conduttore De Angelis che di fatto ha impostato tutta l'intervista al segretario del Carroccio sulla Russia e i presunti rapporti tra la Lega e Mosca. Salvini lo ha subito fermato: "Io non credo che a Letta avete fatto le stesse domande che avete fatto a me", ha commentato il leader del Carroccio. Infatti pochi minuti prima nello stesso studio era intervenuto il segretario del Pd che ha ricevuto un trattamento diverso.

Salvini rivela l'ultimo sondaggio: "Dove è arrivato il centrodestra", terremoto a sinistra

Ma di fatto la polemica non si è chiusa qui. De Angelis ha fatto altre domande sulla Russia a Salvini che ha risposto nel merito smontando a una a una le accuse ricevute: "Tutti i leader hanno incontrato Putin. Lo ha incontrato Letta, lo ha incontrato Conte, lo ha incontrato Renzi, ma non per questo chiedo che venga fatta un'indagine su di loro". E di fatto questa risposta non è bastata per calmare la furia di domande su Mosca di De Angelis. Salvini però a un tratto ha voluto smascherare il conduttore con una battuta che spiega tante cose: "De Angelis, lei a quanto pare ha un tic sulla Russia".

"Sapete chi candida?": Salvini asfalta con una frase il Pd, Letta in imbarazzo

Una frase che ha gelato il conduttore. Salvini lo ha incalzato: "A me dispiace passare mezz'ora a parlare di Russia mettendo da parte ciò che interessa davvero agli italiani come le pensioni o le bollette, mi spiace davvero".