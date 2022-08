Silvio Berlusconi: "Aboliremo l'Imu su tutti gli immobili occupati o inagibili"

23 agosto 2022 a

a

a

Silvio Berlusconi cala l'asso per la campagna elettorale di Forza Italia. Il Cavaliere infatti tocca un tasto che riguarda milioni di italiani, le tasse sulla casa. Nella sua ultima "pillola di programma", l'ex premier annuncia l'abolizione di una delle tasse più odiose sugli immobili. "Ci impegniamo col nostro programma a fare il contrario di quanto vorrebbe la sinistra, che intende mettere una imposta patrimoniale sulla casa. Noi ci impegniamo a ridurre la pressione fiscale sul comparto immobiliare a partire dall’eliminazione dell’Imu per gli immobili occupati o inagibili", afferma Silvio Berlusconi nella clip quotidiana che pubblica sui social.

"La casa non è solo il luogo che ci è più caro, quello dove trascorriamo del tempo coi nostri cari, ma è anche il primo investimento delle famiglie. L’80% degli italiani vive in una casa di proprietà, una casa che quasi sempre è stata acquistata coi risparmi di una vita e chiedendo un mutuo alle banche", aggiunge il presidente di Forza Italia. Insomma Berlusconi si prepara ad eliminare l'imposta sulla casa che milioni di italiani pagano su immobili inagibili. Ma non finisce qui. Il Cav ha le idee chiare anche sulla tassazione per gli acquisti degli immobili: "Per rilanciare il mercato immobiliare e consentire a tutti di comprare una casa e anche per rilanciare l’edilizia che è un settore trainante della nostra economia, introdurremo una tassazione unica per l’acquisto della prima casa al solo 2%". Infine ha aggiunto: "Per noi la casa è sacra e ciascuno dovrebbe avere la possibilità di acquistarne una. Introdurremo la cedolare secca, cioè una tassa fissa piatta, per tutti gli affitti".