Simonetta Matone, "Gualtieri scricchiola": tsunami sul Pd

A Roma può accadere di tutto. Dopo il caso Ruberti e lo tsunami che ha trovolto l'intero partito democratico a quanto pare nella Capitale il sindaco Gualtieri rischia grosso. Di sicuro la sua giunta non è al sicuro. Lo scandalo del suo braccio destro ha travolto in modo pesante la sua amministrazione e ora potrebbero esserci conseguenze politiche. Il sindaco infatti avrebbe annunciato un rimpasto in giunta subito dopo il voto.

Una mossa che di fatto svela quanto sia alta la tensione all'interno della maggioranza che sostiene il sindaco. Gualtieri da quando è arrivato al Campidoglio non ha di certo dato quella spinta necessaria all'amministrazione capitolina per ribaltare la città dopo i disastri di Virgina Raggi. La Roma di Gualtieri è la stessa di quella grillina che annaspava tra i rifiuti e i cinghiali.

E Simonetta Matone, capogruppo della Lega al Campidoglio ha rivelato un retroscena che lascia intendere la fragilità della giunta guidata dall'ex ministro del Tesoro. Secondo la Matone "la Giunta Gualtieri scricchiola". Una bomba pronta a esplodere in casa Pd. Sarebbe il colpo di grazia su un partito allo sfascio. "Gualtieri pensa già al rimpasto della sua Giunta dopo le politiche? L’opposizione dura della Lega in Campidoglio nei confronti di un PD incapace di governare comincia a produrre i suoi effetti", ha aggiunto la Matone.