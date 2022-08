Il sondaggio Termometro Politico: centrodestra davanti, crollo dei 5S

23 agosto 2022 a

a

a

I sondaggi certificano l'ascesa del centrodestra. Secondo le ultime rilevazioni, il trend della coalizione moderata è costante e a quanto pare l'esito del voto è già scritto. Come riporta Repubblica, gli ultimi sondaggi danno sempre in vantaggio Fratelli d'Italia sul Partito democratico. Secondo l'ultima rilevazione di Termometro Politico, il partito guidato da Giorgia Meloni si attesterebbe al 24,3 per cento dei consensi.

Il sondaggio definitivo: il centrodestra vola, ecco il distacco che può massacrare Letta

Subito dietro il Pd con il 23,5 per cento e la Lega che continua a crescere ed è al 14,3 per cento. Il Movimento Cinque Stelle è all'11,1 per cento in continuo calo, ormai è una caduta libera senza fine. Forza Italia sarebbe al 7,3 per cento mentre Azione-Italia Viva sarebbe al 4,9 per cento. Ma non finisce qui. Secondo la rilevazione di Tecnè per Mediaset, alla Camera FdI starebbe al 24,3%, Pd/Art 1/Psi al 23,5%. Lega 12,9%, Forza Italia 11,4%, M5S 10,2%, +Europa 2,8%, Verdi/Sinistra italiana 3,7%, Italia Viva/Azione 4,8%, Italexit 2,7%.

Maggioranza assoluta: il sondaggio che rivela cosa accadrà il 25 settembre, risultato storico

Risultati piuttosto simili a Palazzo Madama con FdI al 24,3%, Pd/Art 1/Psi al 23,4%, Lega 13%, FI 11,3%, M5s 10,1%, +Europa 2,9%, Verdi/Sinistra italiana 3,6%, Italia Viva/Azione 4,9% Italexit 2,7%. Ma il dato più importante è quello del distacco tra le due coalizioni che ora sarebbe di almeno 20 punti percentuali.