L'Aria che tira, la dem Malpezzi umiliata: "Ci vuole credibilità in politica e voi..."

23 agosto 2022 a

Un duro scontro quello andato in onda a L'Aria che tira su La7 tra Luigi De Magistris e Simona Malpezzi. Tutto è iniziato quando l'ex sindaco di Napoli ha detto: "Quando dicono che il Pd è di sinistra, perdonatemi... il Pd è il principale azionista del governo Draghi, è guerrafondaio, ha fatto il Jobs Act, ha cancellato l'articolo 18. Continuate a definirlo partito di Sinistra? Ma chi ci crede, ci vuole credibilità in politica...".

Immediata e piccata la replica della capogruppo del Partito Democratico in Senato: "Io voglio solo dire a De Magistris che se si parla di credibilità...lui è stato un amministratore, bisognerebbe andare a vedere come ha lasciato Napoli! Il sindaco Manfredi sta facendo non poca fatica a far ripartire quella città che lei ha lasciato in macerie". "Non glielo consento - ha controbattuto lui - io l'ho ereditata coi rifiuti al primo piano, governata dal Pd, e l'ho lasciata prima città italiana per crescita culturale e turistica, non dica bugie".

"È facile parlare attraverso gli slogan - ha continuato allora la Malpezzi - poi c'è la realtà dei fatti. La realtà dei fatti dice che il Pd ha una credibilità. De Magistris ha dimostrato cosa ha saputo o non ha saputo fare a Napoli. Oggi Napoli è amministrata in maniera diversa e io sono contenta di questo, così come sono contanti i napoletani".