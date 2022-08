Renzi attacca Pd e Fratoianni: "Rigassificatore a Piombino? Noi diciamo sì subito"

26 agosto 2022 a

Scontro durissimo tra la sinistra rossa di Fratoianni e il Terzo Polo di Matteo Renzi e Calenda. Al centro del dibattito il rigassificatore di Piombino. In una emergenza energetica come quella che stiamo attraversando e col prezzo del gas che ha sfondato tetti inimmaginabili, il nodo da sciogliere a Piombino non è di certo secondario. E così la campagna elettorale si accende. Da un lato la sinistra di Fratoianni che ormai detta l'agenda a Letta, dall'altro il Pd che non ha il coraggio di fare scelte o di schierarsi e così chiede di prendere tempo. Fratoianni ha appoggiato la richiesta avanzata dal dem Romano su una valutazione di impatto ambientale per il rigassificatore, il tutto con inevitabili costi in termini di tempo su una possibile svolta energetica nella zona di Piombino. E a sottolineare l'indecisione e la timidezza del Pd è stato Matteo Renzi che su facebook ha scritto: "Siamo in crisi energetica ma il sindaco di Piombino (Fratelli d'Italia) dice NO al rigassificatore. Il PD temporeggia e chiede una nuova, non prevista, valutazione d'impatto: vogliono ancora prendere tempo. Gli unici a dire "Sì rigassificatore subito" siamo noi".