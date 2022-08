Renato Mannheimer, "i 7 giorni cruciali": chi può ribaltare le elezioni

26 agosto 2022 a

a

a

Gli ultimi sondaggi prevedono una grande vittoria del centrodestra, che ha quasi 20 punti di vantaggio sulla coalizione di centrosinistra messa in piedi dal Pd di Enrico Letta. Se i dati che circolano dovessero essere confermati il prossimo 25 settembre, allora il governo verrebbe formato dal centrodestra con Giorgia Meloni alla guida. È però presto per cantare vittoria, dato che molte cose possono cambiare a ridosso del voto.

Sondaggio "devastante": il dato che spiega come andrà a finire davvero, chi gode

Secondo il sociologo e sondaggista Renato Mannheimer è nell’ultima settimana che i vari leader politici potranno spostare voti con i loro dibattiti. “Il quadro è ragionevole - ha dichiarato al Giornale - e non mostra grandi modifiche dalle ultime rilevazioni, perché in tanti sono in vacanza e c'è poco interesse per la politica. Noi vediamo un grande dibattito sui social, ma è riservato agli elettori già impegnati, rafforza la militanza ma non sposta voti. Nelle prossime settimane conteranno i confronti tv e quello che i leader sapranno dire alla gente”.

Centrodestra imprendibile? Dalla Gentili gira questo sondaggio tombale per il Pd

Particolare attenzione al “partito” più vasto d’Italia, quello degli indecisi, che vale il 40%. Secondo Mannheimer circa i tre quarti non andranno a votare: “Ma il restante 10% può fare la differenza. Conterà l’appeal dei leader. Alle ultime Europee i più hanno deciso nell’ultima settimana, che anche stavolta sarà cruciale”.