Giorgia Meloni accusa Di Maio: "Indegno, pagato per screditare l'Italia"

26 agosto 2022 a

a

a

Giorgia Meloni risponde all'attacco di Luigi Di Maio con una pesantissima accusa: "Il ministro degli Esteri, lo stesso delle interminabili gaffe internazionali a scapito dell'Italia, oggi racconta alla stampa che con un governo di centrodestra ci sarà una 'vera e propria guerra economica'. Credo che un ministro pagato dai cittadini per screditare e rendere debole la propria Nazione agli occhi degli Stati esteri, soprattutto in una fase delicata come questa, sia semplicemente indegno. Il tutto solo per attaccare e diffondere menzogne contro i suoi avversari politici", scrive su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia. Che aggiunge: "Il 25 settembre col vostro voto potremo mandare una buona volta a casa la sinistra di Letta, Di Maio, Speranza e compagnia".

"Il trio sfascia-conti, ovvero la coalizione di Berlusconi, Meloni e Salvini, solo con le sue proposte sta mettendo a rischio l'Italia e rischia di portarla in una vera e propria guerra economica", aveva detto il leader di Impegno civico, durante una conferenza stampa a Montecitorio. "Esprimiamo preoccupazione per la situazione economica internazionale che sta attraversando l'Italia", aggiungeva Di Maio, e "il trio sfascia-conti ammicca a quei paesi che nemmeno hanno avuto i soldi del Pnrr, rischiando di isolare l'Italia e farci perdere i soldi del Pnrr che servono al Paese". Inoltre, "hanno proposto 100 miliardi di euro di proposte economiche, che significerebbero il default e colpire i risparmi delle famiglie".