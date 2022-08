Giorgia Meloni, Luigi Di Maio choc: "Ecco quanto dura al governo"

27 agosto 2022 a

a

a

Luigi Di Maio è disperato. Il suo partitino è ormai all'1 per cento e di fatto si appresta a sparire dalla scena politica. E così Gigino usa tutto il suo livore per attaccare gli avversari politici con tesi del tutto deliranti. La prima che mette nel mirino è Giorgia Meloni, lanciatissima con tutto il centrodestra verso la vittoria del 25 settembre: "Il fatto che Meloni debba passare la campagna elettorale a rassicurare il mondo che non sfascerà il Paese dà la misura della sua credibilità.

Crollano due partiti: la rilevazione che può dare il via al disastro rosso

Meloni, comunque, non può garantire nulla perché sarà commissariata da Salvini e Berlusconi. È con i loro voti che andrà, nel caso, a Palazzo Chigi e a loro dovrà rendere conto. Hanno già fatto proposte per 100 miliardi di spesa, vogliono arrivare al default che già ci fecero sfiorare nel 2011", spiega in un'intervista a Repubblica. Poi attacca anche Salvini. Per il leader di Impegno Civico, un governo Meloni durerebbe un anno, "poi Salvini lo farà cadere, conosco la specialità della casa. L’unico modo di evitare il disastro è votare la coalizione progressista, anche perché il meccanismo della legge elettorale è questo: i collegi uninominali possono vincerli solo le due coalizioni principali".

"Indegno, pagato per screditare l'Italia". Meloni accusa Di Maio, il suo gioco sporco

Insomma, il titolare della Farnesina è davvero alla frutta. Si aggrappa alle balle della propaganda di sinistra pur di raccattare un voto.