Giorgia Meloni, "difenderà e imprese italiane": la soffiata sul programma di FdI

Che tipo di programma sarà quello di Giorgia Meloni al governo? Una soffiata arriva a La Stampa da un'analista, che però chiede di rimanere anonimo: "Il programma che ci è stato prospettato somiglia molto a quello del primo Berlusconi, solo con un accento più marcato alla difesa delle imprese nazionali". Stando all'articolo di Alessandro Barbero e Francesco Olivo sul quotidiano torinese, la Meloni avrebbe ricevuto degli inviti a incontrare le banche d'affari e i grandi fondi di investimento di Londra ancor prima della fine del governo Draghi.

L'intenzione di questi istituti, come Morgan Stanley, J. P. Morgan, Goldman Sachs, Elliot, Fidelity, BlackRock, Bridgewater, è quella di capire che progetti abbia in mente la probabile premier del prossimo governo. È lei, infatti, Giorgia Meloni, la favorita delle elezioni del 25 settembre. "A fare da apripista fin qui è stato Guido Crosetto, imprenditore, uno dei tre fondatori del partito e presidente di Aiad, l'associazione dei produttori di armi italiane - si legge su La Stampa -. Chi lo ha incontrato ha raccolto l'impressione che sarà la Meloni - in caso di vittoria alle elezioni - la garante della continuità istituzionale dell'Italia".

Stando alla recente stima di Standard and Poor's in merito alle intenzioni di chi scommette in titoli pubblici, però, pare che il mondo della finanza non sia ancora convinto al 100 per cento. Il motivo, però, non sarebbe rappresentato tanto dalla figura di Giorgia Meloni quanto dalla coesione dell'alleanza di centrodestra. Ci si chiede, insomma, se riuscirà a governare insieme per l'intera legislatura.