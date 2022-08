Giorgia Meloni sfida Speranza: "Covid, cosa faremo appena saremo al governo"

27 agosto 2022 a

Giorgia Meloni mette nel mirino il ministro della Salute Roberto Speranza. L'attacco della leader di Fratelli d'Italia è sulla gestione delle procedure per le cure Covid. Di fatto la Meloni riporta una recente ricerca pubblicata su The Lancet che sconfessa in modo chiaro la linea utilizzata in questi anni dal Ministero della Salute, guidato appunto da Speranza: "Uno studio dell'Istituto Mario Negri pubblicato sull'autorevole rivista scientifica "The Lancet" certifica che l'utilizzo di antinfiammatori riduce del 90% le ospedalizzazioni dovute al covid. Quanti medici hanno rivolto invano continui appelli al Ministro Speranza per rivedere i protocolli di cure domiciliari e superare la "tachipirina e vigile attesa"?".

Ma non finisce qui. La Meloni ci ca giù duro e annuncia un provvedimento immediato che verrà preso una volta al governo: "Una delle prime cose che faremo ad inizio della prossima legislatura sarà quella di istituire una Commissione d'inchiesta sulla disastrosa gestione della pandemia. È arrivato il momento della trasparenza, ognuno sarà chiamato ad assumersi le proprie responsabilità". Insomma Fratelli d'Italia chiede chiarezza sulla gestione della pandemia e vuole vederci chiaro sulle scelte fatte dal ministro Speranza.