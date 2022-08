Pd, Lia Quartapelle: "Donne istruite? Salvini come Orban", scoppia il caso

28 agosto 2022 a

Ancora una volta Matteo Salvini finisce al centro dell'odio di sinistra. Questa volta a metterlo nel mirino è Lia Quartapelle che fa un paragone tra le proposte di Salvini e le politiche portate avanti da Viktor Orban in Ungheria. E lo fa in un modo scomposto con voli pindarici che nulla hanno a che fare con la campagna elettorale. "In Ungheria, secondo un organismo del parlamento, troppe donne istruite rappresentano un pericolo per la società. Solo qualche giorno fa Salvini diceva di ispirarsi a Orban per le politiche sulla famiglia", scrive la dem su Twitter.

Salvini non ha mai detto che le donne istruite possano rappresentare un pericolo per la società. Ma tant'è, a sinistra tutto va bene per seminare odio. Il riferimento è al rapporto della Corte dei conti ungherese che ha definito 'troppo femminile' il sistema educativo del Paese ipotizzando che questo potrebbe danneggiare lo sviluppo dei ragazzi e creare problemi demografici. Nel documento si riporta una presunta "sovrarappresentanza delle donne nelle università" per colpa della quale "l’uguaglianza (dei sessi) sarà notevolmente indebolita" oltre a causare "problemi demografici". Parole che Salvini non ha mai pronunciato nemmeno per un'istante. La sinistra a quanto pare è alla frutta e pur di attaccare usa argomentazioni che hanno il retrogusto di balla.