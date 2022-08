Mara Carfagna, "attento alle sorprese": il piddino provoca, lei lo incenerisce

29 agosto 2022 a

"Caro Peppe Provenzano, attento alle sorprese perché in Italia il posto per il polo della serietà c'è sempre. E non è la segreteria del Pd a deciderlo, ma gli italiani": Mara Carfagna, ex azzurra ora in Azione con Carlo Calenda, risponde così alle parole del vicepresidente del Partito democratico. Che qualche giorno fa condannava e criticava la scelta di Calenda di rompere con i dem per dedicarsi a un altro tipo di progetto, dicendo che in Italia non c'è spazio per un terzo polo. Secondo la deputata, invece, non è da escludere che alla fine la coalizione Renzi-Calenda porti a casa un buon risultato.

"Non c’è spazio per terzi poli, Calenda fa un regalo alla destra di Meloni, Salvini e Berlusconi - aveva scritto Provenzano su Twitter -. Ma basta parlarne, la sua sceneggiata è durata anche troppo. La partita è iniziata, il Pd è in campo. Parliamo alle persone, per uscire da questa crisi con un’Italia più giusta”.

Non è la prima volta, comunque, che l'ex deputata di Forza Italia mette il Pd nel suo mirino. Qualche giorno fa, infatti, sempre su Twitter scriveva: "L’alternativa tra fossili e rinnovabili posta dal Pd stupisce per la sua superficialità: l’Italia senza combustibili fossili si ferma domani. Invece di inutili ideologie, attiviamo il rigassificatore di Piombino e ogni altra misura utile per il Paese".